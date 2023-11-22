Криптобиржа Binance выплатит властям США более 4 млрд долларов за нарушения

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Власти США обязали криптобиржу Binance выплатить 4,3 миллиарда долларов за нарушение закона о банковской тайне и прочие преступления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра юстиции, генпрокурора США Меррика Гарленда.

По его словам, это один из самых крупных штрафов, которые американские власти когда-либо получали по уголовному делу от корпорации.

В Минюсте отметили, что руководство криптобиржи признало свою вину и согласилось выплатить штраф. В частности, вину признал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

Как сообщил сам Чжао на своей странице в соцсети X, он принял решение покинуть свой пост. Его место займет бывший руководитель региональных рынков Ричард Тенг.

Ранее стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Binance и ее гендиректору. Компания и Чжао обвиняются в операциях с ценными бумагами без необходимой регистрации и введении в заблуждение инвесторов по вопросам надзорных механизмов.

Binance и Чжао заявляли, что американским клиентам запрещается проводить транзакции на бирже, следует из заявления комиссии. Однако в действительности они якобы обходили свои механизмы контроля и тайно позволяли клиентам в США участвовать в торгах.