Binance прекратит обслуживание рублевых счетов в России

Фото: 123RF/burdun

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 15 ноября перестанет обслуживать рублевые депозиты в России. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

При этом в заявлении отмечается, что клиенты смогут выводить рубли со счетов до 31 января следующего года. Однако, чтобы это сделать, необходимо воспользоваться партнерской площадкой CommEX или конвертировать деньги в криптовалюту, добавили в Binance.

27 сентября компания Binance сообщила, что уйдет из России и продаст российский бизнес платформе CommEX. В сообщении уточнили, что процесс отключения займет до одного года, чтобы пользователи смогли планомерно перейти на другую площадку. Отмечается, что все активы текущих пользователей из России находятся в безопасности и надежно защищены.

Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ