Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ

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Криптовалютная биржа Binance уйдет из России и продаст российский бизнес компании CommEX. Об этом сообщается на сайте биржи.

В сообщении уточнили, что процесс отключения займет до одного года. Это сделано с целью планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу.

Отмечается, что все активы текущих пользователей из России находятся в безопасности и надежно защищены.

Информация о возможном уходе из РФ биржи появилась в конце августа в СМИ. Подчеркивалось, что Binance запретила российским пользователям обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля.

В мае этого года министерство юстиции США начало расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций. В компании при этом заявили, что соблюдают все американские и международные финансовые санкции.

Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис