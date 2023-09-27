27 сентября, 12:22Экономика
Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ
Фото: 123RF/burdun
Криптовалютная биржа Binance уйдет из России и продаст российский бизнес компании CommEX. Об этом сообщается на сайте биржи.
В сообщении уточнили, что процесс отключения займет до одного года. Это сделано с целью планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу.
Отмечается, что все активы текущих пользователей из России находятся в безопасности и надежно защищены.
Информация о возможном уходе из РФ биржи появилась в конце августа в СМИ. Подчеркивалось, что Binance запретила российским пользователям обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля.
В мае этого года министерство юстиции США начало расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций. В компании при этом заявили, что соблюдают все американские и международные финансовые санкции.
Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис
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