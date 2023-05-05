Минюст США расследует возможное содействие Binance россиянам в обходе санкций – CМИ

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Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют", – указано в сообщении.

Агентство сообщает, что криптобиржа также проводит переговоры с ведомством об урегулировании других претензий, которые связаны с приписываемыми криптобирже попытками помочь Ирану обойти санкции США.

В компании заявили, что соблюдают все американские и международные финансовые санкции.

При этом в минюсте США отказались дать агентству комментарии по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Binance запретила в России проводить сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P). При этом запрет касается не только граждан России, но и всех, кто проживает на ее территории.



Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис