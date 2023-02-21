Экономист объяснил отличие цифрового рубля от криптовалюты

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В преддверии запуска пилотного проекта по операциям с цифровым рублем экономист Дмитрий Потапенко объяснил, чем такая валюта отличается от физических денег, а также криптовалюты. Об этом сообщает "Радио 1".

"Различие цифрового рубля от криптовалюты в том, что в крипте нет информации о центре, где проходит производство денег. Когда вы привязаны к Центральному банку, то это не цифровая валюта, а платежное средство в рамках какой-то системы", – сказал Потапенко.

Кроме того, он заметил, что, в отличие от обычных безналичных расчетов, использование цифрового рубля позволит отследить полный путь денег: от их выпуска до выхода из обращения.

Также экономист объяснил, что такой рубль будет представлять из себя третью форму денег, которая выпускается в виде кода и хранится на электронных кошельках Центробанка.

Потапенко при этом сомневается, что цифровой рубль приобретет популярность за пределами России. По его словам, основным цифровым активом в мире остается биткоин, который в РФ не признается.

Ранее стало известно, что с 1 апреля текущего года Банк России запустит пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем. В нем примут участие 13 банков.



Банк России с апреля начнет тестировать цифровой рубль с реальными клиентами

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