Банк России запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем в апреле 2023 года

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Центробанк РФ запустит с 1 апреля этого года пилотный проект по реальным операциям с цифровым рублем при участии 13 банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой.

"Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе", – сказала Скоробогатова на форуме "Кибербезопасность в финансах".

По словам первого зампреда, проект будет осуществляться на настоящих операциях между клиентами, однако будет лимитировано число операций и клиентов.

Свою техническую готовность подтвердили 13 банков, добавила она.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вероятность роста ключевой ставки в 2023 году выше, чем ее снижения.

Глава регулятора отметила, что в последнее время произошли важные изменения, но, несмотря на это, экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре прошлого года.



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