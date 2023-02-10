Глава ЦБ сообщила о высокой вероятности повышения ключевой ставки в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вероятность роста ключевой ставки в 2023 году выше, чем ее снижения. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что в последнее время произошли важные изменения. Однако, несмотря на это, экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре.

"В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения", – цитирует ее РИА Новости.

При этом разумность изменения ставки будет определяться с учетом развития ситуации, добавила Набиуллина.

По словам главы российского ЦБ, в стране заметны признаки улучшения потребительских настроений. Этому, по ее словам, могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания.

Для достижения прогноза по инфляции на 2023 год может потребоваться более высокая траектория ставки, чем та, которая была озвучена в октябре. Для достижения инфляции вблизи 4% в 2024 году также может быть необходимо некоторое повышение ключевой ставки, пояснила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Кроме того, инфляционные ожидания снизились, но сохраняются на повышенном уровне.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в 2023 году составит 5–7%, а в 2024 году вернется к 4%.



ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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