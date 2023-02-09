Экономист прокомментировал рост курса доллара до 73 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доллар во время торгов на Мосбирже поднялся до 73 рублей, однако это все еще ниже, чем курс до объявления СВО. Об этом заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

За две недели до начала спецоперации курс американской валюты доходил до 76 рублей, напомнил он. Исходя из этого, в динамике доллара ничего существенного не произошло, считает Гинько. По мнению экономиста, повышение связано с небольшим восстановлением курса доллара и незначительным снижением курса рубля.

Гинько напомнил, что американский президент несколько раз говорил, что доллар достигнет 200 рублей, однако этого не произошло. Кроме того, курс доллара связан с процентной ставкой. Поэтому по реакции российского Центробанка можно будет отследить динамику стоимости рубля, доллара и евро.

"В пятницу будет заседание директоров Центрального банка России, посвященное вопросу о ставке. Если ЦБ будет видеть, что происходит больше проинфляционных факторов и они начинают сильно давить на курс рубля, то он просто поднимет ставку. Это сделает заимствование в рублях более дорогим и, соответственно, укрепит рубль", – цитирует Гинько RT.

Утром в понедельник, 9 февраля, курс доллара поднялся до 73 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 27 апреля прошлого года. В этот же момент курс евро закрепился выше 78 рублей.

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