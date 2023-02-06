Экономист назвал причины падения курса евро ниже 76 рублей

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал RT, что падение евро ниже 76 рублей связано с ослаблением экономики после новогоднего периода.

Эксперт отметил, что курс валюты связан с состоянием экономики страны, которую он представляет. Европейская экономика должна была быть слабее из-за увеличения стоимости энергоресурсов, инфляции и кризисных явлений.

"Но из-за теплой зимы экономика находилась в более благоприятном положении… На этом курс евро и держался в постновогодний период, а теперь "скрепы" ослабли", – добавил Беляев.

Экономист считает, что в Евросоюзе начинается активный отбор энергоресурсов из хранилищ, а инфляция все еще остается высокой. Эти факторы и определили, что курс евро был завышен после новогоднего периода, а сейчас опускается на более адекватные отметки.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые с 31 января. На форексе евро также демонстрировал снижение, достигнув минимального значения с середины января – 1,078 доллара.

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