Курс евро на Мосбирже опустился ниже 76 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые с 31 января. Это следует из данных площадки.

К 11:06 по московскому времени курс европейской валюты упал на 94 копейки, до 75,96 рубля. На форексе евро также демонстрировал снижение, достигнув минимального значения с середины января – 1,078 доллара.

В то же время курс доллара на Мосбирже упал на 13 копеек, до 70,47 рубля. Курс юаня также снизился на 5 копеек, до 10,37 рубля.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал динамику курсов иностранных валют на наступившей неделе. По словам эксперта, плавное ослабление национальной валюты России будет постепенно продолжаться.

Деев полагает, что доллар может вырасти до 71–72 рублей, евро – до уровня 77–79 рублей за единицу.



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