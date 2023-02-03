Минфин с 7 февраля по 6 марта продаст валюту на 160 млрд рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Минфин РФ направит 160,2 миллиарда рублей на продажу иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты будет эквивалентен 8,9 миллиарда рублей.

В министерстве подчеркнули, что в январе отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило минус 52,1 миллиарда рублей. По прогнозам, в феврале федеральный бюджет недополучит 108 миллиардов рублей нефтегазовых доходов.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния. В юанях можно инвестировать до 80%, в золото – до 40%. При этом доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – драгоценный металл.



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