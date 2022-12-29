Экономист объяснил, почему китайская UnionPay ограничила снятие наличных для россиян

Фото: ТАСС/Zuma

Экономист Александр Бузгалин рассказал, почему китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, выпущенным российскими банками, передает радио "Комсомольская правда".

Теперь обладатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей) в день и не более 500 тысяч юаней в год или эквивалент этой суммы в других валютах.

Бузгалин подчеркнул, что если для большинства россиян полмиллиона рублей в день – это большие деньги, то для бизнеса – нет. Учитывая, что эти карты используются для операций в условиях жестких ограничений по другим платежным системам, – это серьезная проблема, тем более, что есть годовые ограничения.

"Пять миллионов рублей для бизнеса в год – очень маленькие деньги, так что проблема есть. Китай вообще ведет себя прагматично в области экономики. Он активно воздействует на мировую систему и активно проникает в нее уже давно, а в геополитике воздерживается от каких либо-резких движений. Это продуманный курс, который ведется десятилетиями и дает очень большие результаты", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что через Китай в Россию идет огромное количество экспорта, запрещенного Западом.

При этом Китай на 90% торгует с Западом и только на 10% – с Россией, поэтому западные партнеры и их реакция гораздо важнее, чем россияне.

Бузгалин добавил, что Пекин показывает, что он не пророссийский и не проамериканский, а нейтральный. По этой причине, если будут обостряться отношения, Китай покажет, что ограничивает Россию со своей стороны, хоть и символически.

Ранее сообщалось, что введенные Union Pay ограничения не касаются безналичных операций по картам российских банков.

До этого китайская платежная система уведомила банки о введении лимита на снятие с карт наличных за границей. Держатели Union Pay не могут снять более 50 тысяч юаней в день или свыше 500 тысяч юаней в год.

Россия и Китай намерены совершенствовать механизмы использования на своей территории карт "Мир" и UnionPay. Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев отметил, что создание системы "Мир" стало эффективным ответом на введение западных санкций.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!