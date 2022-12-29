Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ

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Введенные Union Pay ограничения не касаются безналичных операций по картам российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы банков.

До этого китайская платежная система уведомила банки о введении лимита на снятие с карт наличных за границей. Держатели Union Pay не могут снять более 50 тысяч юаней в день или свыше 500 тысяч юаней в год.

В банке "Зенит" подтвердили получение такого уведомления, но отметили, что безналичные операции не ограничиваются.

В Почта Банке поведали, что ограничения ввели из-за повышенного спроса россиян на наличные, которые они снимали с карт Union Pay в банкоматах тех организаций, которые их не выпустили.

Там отметили, что ограничения касаются лишь снятия денежных средств в банкоматах банков, находящихся за границей. При этом в России эти ограничения не действуют.

"При этом важно также учитывать, что при использовании карт Union Pay (независимо от страны, в которой происходят операции) также действуют лимиты снятия средств, установленные конкретным тарифом при выпуске карты", – рассказали в банке.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены совершенствовать механизмы использования на своей территории карт "Мир" и UnionPay. Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев отметил, что создание системы "Мир" стало эффективным ответом на введение западных санкций.



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