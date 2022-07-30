МКБ и ДОМ.РФ планируют выпускать карты UnionPay в России – СМИ

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Карты китайской платежной системы UnionPay планируют начать выпускать МКБ и ДОМ.РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В МКБ рассказали газете, что прорабатывается возможность выпуска карт китайской платежной системы. В свою очередь, в ДОМ.РФ отметили, что планируют начать эмиссию карт Union Pay ориентировочно в 2023 году. Как уточняется, в планах выпуск совместного продукта с картой "Мир".

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, UnionPay может занять до 5–8% рынка платежных карт в РФ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что России удалось создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы "Мир". Также он выразил мнение, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы. Этому посодействовали принятые государством меры.

5 марта Visa объявила о приостановке всех операций на территории России. 6 марта аналогичное решение приняли в Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, больше не поддерживаются системами. Также на территории России не работают карты, выпущенные за пределами страны.

Экономист Егор Клопенко рассказал, что карты с платежными системами Mastercard и Visa можно заменить картами "Мир" или Union Pay. Эксперт отметил, что карты "Мир" позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран, а карты международной китайской системы UnionPay распространены в мире гораздо больше.