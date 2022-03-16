Эксперт назвал альтернативу картам Mastercard и Visa

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Карты с платежными системами Mastercard и Visa можно заменить картами "Мир" или Union Pay, рассказал экономист Егор Клопенко.

Эксперт отметил, что карты "Мир" позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран, а карты международной китайской системы UnionPay распространены в мире гораздо больше.

Клопенко подчеркнул, что карты Visa и Mastercard невозможно использовать за границей или оплачивать покупки на иностранных сайтах, однако внутри России эти платежные системы продолжают работать без изменений.

"Российская система быстрых платежей справилась с нагрузкой и своими задачами, на данный момент россияне не испытывают сложностей при использовании своих карт в России. Фактически даже не пришлось менять карты Visa и Mastercard на "Мир", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы "Мир" загружаются в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay. В пресс-службе системы отметили, что на прошлой неделе было зафиксировано большое количество запросов на добавление карт в мобильные платежные сервисы, поэтому на их подключение может уйти больше времени.

5 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также на территории России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны. Как заверили в ЦБ, внутри страны они продолжат работать как прежде.