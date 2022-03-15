Сбербанк планирует продлить срок действия дебетовых и кредитных карт

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Сбербанк планирует продлить срок действия истекающих дебетовых и кредитных карт. Об этом рассказал директор дивизиона "Кошелек клиента" Игорь Ковалев.

Он отметил, что Сбербанк заранее перевыпустил все карты, срок действия которых заканчивается в марте. По словам Ковалева, они уже доставлены в офисы банка для выдачи клиентам.

"Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", – цитирует Ковалева "Газета.ру".

По его словам, клиенты получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия в ближайшее время. Он напомнил, что адреса отделений Сбербанка, где можно получить карту, можно узнать в мобильном приложении или в СМС-уведомлении о готовности карты.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

После этого Центробанк объявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.

Ситуация осложнилась после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.