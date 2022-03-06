Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России – ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении ЦБ РФ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате, уточнили в Центробанке.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", – говорится в сообщении.

Недоступны будут трансграничные операции. Речь идет об использовании карт за рубежом и об оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. В случае выезда за границу россиянам рекомендовали брать с собой наличную валюту и карту "Мир". Эта платежная система работает в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, на Кипре, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также на территории России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.