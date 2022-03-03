Экономист рассказал, скажется ли на россиянах отключение ряда банков от SWIFT

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Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в разговоре с Москвой 24 призвал граждан не паниковать из-за отключения российских банков от SWIFT.
Ранее по решению ЕС от платежной системы SWIFT были отключены семь российских банков. В частности, ограничение затронуло кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
По словам Марголина, Россия заблаговременно готовилась к таким санкциям, а потому проблем с платежами возникнуть не должно. "Это, конечно, мера болезненная, но все же та, к которой все необходимые подготовительные меры проведены. Тут сильно беспокоиться, мне кажется, не стоит", – говорит экономист.
"Замедление платежей может произойти, в бизнесе это важно. Но платежи все-таки будут проводиться, есть и альтернативный канал доставки денег. Хуже, когда совсем закрывается производство, это все очень чувствительно. А что касается SWIFT, то как-нибудь переживем", – уверен экономист.
Ранее в ЕС сообщили о запрете продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Однако из этого правила предусмотрены исключения. В частности, запрет не может касаться продажи, поставки, передачи или экспорта евро, если это требуется для личного использования физлицами, путешествующими в РФ, или ближайшими родственниками их семей, которые отправляются с ними.
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