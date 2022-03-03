В ГД рассказали, кому могут дать кредитные каникулы до 30 сентября

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал Москве 24, что кредитными каникулами до 30 сентября смогут воспользоваться все заемщики.
Ранее законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий зарубежных стран и международных организаций был внесен в нижнюю палату парламента российским правительством. В частности, документ предполагает дать гражданам РФ кредитные каникулы до 30 сентября.
"Каникулы будут предоставлены для всех заемщиков банка, так же как это было в ковидном законе, на 6 месяцев для всех тех, у кого есть потребительский кредит", – поясняет депутат.
Топилин добавил, что воспользоваться этим механизмом можно, даже если человек уже уходил на кредитные каникулы ранее. Однако важно, чтобы договор был заключен до 1 марта 2022 года, уточняет депутат.
Ранее президент РФ поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до того, как ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Банк России повысил ставку с 28 февраля, чтобы поддержать в стране ценовую и финансовую стабильность.
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