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В ГД рассказали, кому могут дать кредитные каникулы до 30 сентября

Помощь заемщикам: кому могут дать кредитные каникулы до 30 сентября
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/zaktatyana

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал Москве 24, что кредитными каникулами до 30 сентября смогут воспользоваться все заемщики.

Ранее законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий зарубежных стран и международных организаций был внесен в нижнюю палату парламента российским правительством. В частности, документ предполагает дать гражданам РФ кредитные каникулы до 30 сентября.

"Каникулы будут предоставлены для всех заемщиков банка, так же как это было в ковидном законе, на 6 месяцев для всех тех, у кого есть потребительский кредит", – поясняет депутат.

Это действует для любого человека, который имеет кредит в банке. Кредитные каникулы – это когда вы вообще не платите проценты по кредиту. Для этого надо заключить соответствующий договор с банком. Законопроект предусматривает это реализовывать до 30 сентября. Завтра мы законопроект примем.
Максим Топилин
председатель комитета Госдумы по экономической политике

Топилин добавил, что воспользоваться этим механизмом можно, даже если человек уже уходил на кредитные каникулы ранее. Однако важно, чтобы договор был заключен до 1 марта 2022 года, уточняет депутат.

Ранее президент РФ поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до того, как ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Банк России повысил ставку с 28 февраля, чтобы поддержать в стране ценовую и финансовую стабильность.

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