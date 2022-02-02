Россиянам рассказали о наиболее опасных кредитах

Фото: depositphotos/fizkes

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша предупредил, что кредиты на спонтанные покупки могут быть опасными, поскольку существует вероятность подсесть на так называемую кредитную иглу и оказаться в долговой яме.

Эксперт отметил, что сами по себе кредиты являются финансовым инструментом, с помощью которого можно переносить потребление из будущего в настоящее, инвестировать и справляться с неожиданными трудностями. Чтобы кредит не превратился в проблему, подчеркнул Кваша, необходимо следить за располагаемым доходом – тем, что остается после всех обязательных трат.

"Часто используют показатель долговой нагрузки – отношение платежа по кредитам к доходу. Считается, что, когда он меньше 30% – долговая ситуация относительно комфортна, от 30% до 50% – настораживающая, выше 50% – опасная", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

В то же время Кваша подчеркнул, что данные показатели применимы только к конкретному человеку, поэтому не являются среднестатистическими. Он отметил, если решение взять кредит является обдуманным и просчитанным, то тогда речь идет о рациональном использовании финансового инструмента.

Ранее финансист Наталья Смирнова объяснила, как даже добросовестные заемщики могут испортить себе кредитную историю. По словам специалиста, речь идет о случаях, когда не удается верно рассчитать срок льготного периода выплат.