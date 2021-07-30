Эксперт объяснила, как может возникнуть просрочка по кредиту

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Финансист Наталья Смирнова объяснила, как даже добросовестные заемщики могут испортить себе кредитную историю. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, могут возникнуть проблемы с датой погашения кредита. Многие платят с банковского счета в другом банке и уверены, что деньги поступят в обозначенную дату. Однако некоторые не понимают, что на перевод денег может затрачиваться несколько дней.
Помимо этого, должники могут неверно рассчитать срок льготного периода выплат. В такой ситуации специалист посоветовала сразу обращаться в банк и реструктуризовать долг. Также рекомендуется запросить кредитные каникулы или отсрочку выплаты процентов.
По мнению Смирновой, на выплаты по кредитам следует тратить не более 30% месячного дохода.
Ранее в Госдуме предложили решение проблемы растущих долгов россиян. Как отметила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, данную проблему можно решить только комплексным способом, а такие разовые процедуры, как кредитная амнистия, неспособны изменить ситуацию.
Долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6 процента.
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