Эксперты назвали причины неплатежей по кредитам

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Наиболее частыми причинами, почему россияне не выплачивают кредиты и займы, является слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные расходы, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, который провел сервис онлайн-кредитования "Робот Займер".

Согласно опросу, 30,2% респондентов назвали самой основной причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% участников сообщили, что делать выплаты вовремя им мешают непредвиденные расходы. Около 13% участников опроса рассказали, что задолженность появляется по причине снижения доходов вплоть до их полной потери.

Кроме того, 11,3% респондентов назвали главной причиной образования просрочек изначальное нежелание выплачивать деньги по кредиту, а 10,9% опрошенных указали в качестве первостепенной причины "физически непреодолимые обстоятельства".

Более 7% участников опроса называли причиной образования задолженности семейные или личные проблемы, а около 3% респондентов сообщили, что они просто забыли про кредит.

По мнению вице-президента саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александра Морозова, главная причина просрочек – проблемы с финансами. Большинство граждан, попавших в подобную ситуацию, ссылаются на потерю работы или снижение доходов.

Рост закредитованности россиян, в свою очередь, объясняют попытками решить проблемы с жильем и навязанной культурой потребления. По мнению главы центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, люди склонны тратить деньги.

