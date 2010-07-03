Экономист рассказал, почему закредитованность россиян стремительно растет

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Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России, сообщает ИА "НСН".

По мнению эксперта, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.

Склонность людей к сбережению вписана лишь в учебники по экономике, однако в реальной жизни многие ведут себя как французские аристократы – тратят и наращивают долги, заключил Колташов.

Ранее эксперты выяснили, что около 89% россиян со средними доходами пользуются кредитными картами. При этом 22% из них погашают крупные кредиты, а еще 20% – берут займы на неотложные нужды.

В конце октября глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что кредитные обязательства есть у половины работающих россиян. Совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента.

Зафиксированный уровень кредитования можно назвать самым высоким как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года. Она растет за счет необеспеченного кредитования. Большинство клиентов банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку.