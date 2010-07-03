Экономист рассказал, почему закредитованность россиян стремительно растет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России, сообщает ИА "НСН".
По мнению эксперта, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.
Склонность людей к сбережению вписана лишь в учебники по экономике, однако в реальной жизни многие ведут себя как французские аристократы – тратят и наращивают долги, заключил Колташов.
Ранее эксперты выяснили, что около 89% россиян со средними доходами пользуются кредитными картами. При этом 22% из них погашают крупные кредиты, а еще 20% – берут займы на неотложные нужды.
В конце октября глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что кредитные обязательства есть у половины работающих россиян. Совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента.
Зафиксированный уровень кредитования можно назвать самым высоким как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года. Она растет за счет необеспеченного кредитования. Большинство клиентов банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку.
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: