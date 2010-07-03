Названы самые закредитованные профессии в России

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Стали известны профессии, представители которых тратят наибольшую часть дохода на выплаты кредитов. Об этом сообщили РИА Новости.

Исследование базировалось на данных Национального бюро кредитных историй. Эксперты организации рассчитали показатель долговой нагрузки для представителей ряда профессий. Метрика показала, какую часть ежемесячного дохода россияне тратят на выплату платежей по кредитам.

Наибольшую часть дохода на погашение задолженностей выделяют охранники – у них этот показатель равен 34 процентам. Медики расположились на втором месте – 33,2 процента. Замыкают тройку работники социальной сферы – 32,8 процента.

На другом полюсе исследования эксперты разместили работников в сфере информационных технологий (13,6 процента), телекоммуникаций (15,7 процента) маркетинга и рекламы (20 процентов).

Министерство финансов в начале октября предложило запретить банкам навязывать дополнительные услуги при кредитовании граждан. Кроме того, ведомство хочет обязать заемщиков оплачивать страховку за весь срок кредита.