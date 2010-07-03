Банкам хотят запретить навязывать допуслуги при кредитовании

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Минфин предлагает на законодательном уровне запретить банкам навязывать гражданам дополнительные услуги к кредитам, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита, пишет "Коммерсант".

Как отмечает издание, такую позицию поддерживает ЦБ, считая, что это позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике.

Минэкономики попросило участников рынка оценить поправки к закону "О потребительском кредите (займе)", которые подготовил Минфин, на необоснованные ограничения для предпринимателей и подсчитать дополнительные расходы бизнеса в случае принятия поправок.

Минфин предлагает внести в закон статью, запрещающую обуславливать получение потребительского кредита или займа "необходимостью приобретения за отдельную плату допуслуг". Исключением станут случаи, касающиеся требований по страхованию предмета залога.

Кредитор, нарушивший право клиента на свободный выбор услуг, должен будет возместить убытки в двукратном размере от стоимости допуслуг.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".

Сославшись на данные ЦБ, министр отметил, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов выдали людям, у которых платежи по ним превышали 60% совокупного месячного дохода. В настоящее время сумма долга россиян по кредитам составляет порядка восьми триллионов рублей, уточнил Орешкин, добавив, что ежегодно задолженность вырастает на 25%.