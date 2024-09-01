Собянин: еще один сбитый БПЛА повредил техническое помещение МНПЗ

Фото: Москва 24

Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В данный момент происходит тушение локального возгорания.

Всего на подлете к Москве были сбиты 11 беспилотников, один из которых ранее был уничтожен в районе МНПЗ. Собянин уточнял, что повреждений и пострадавших нет. Угрозу работе заводу не выявили.

Также в ночь на воскресенье, 1 сентября, были сбиты четыре украинских беспилотников в Раменском городском округе, один – в Ленинском городском округе, еще один – в Одинцовском городском округе, один – в городском округе Ступино и еще один, направлявшийся на Москву.

Кроме того, украинский дрон был уничтожен в городском округе Подольск, сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

