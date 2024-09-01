Собянин: в городском округе Подольск уничтожен украинский БПЛА

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В городском округе Подольск уничтожен украинский БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – сообщил мэр.

Ранее в ночь на 21 августа произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время, сообщил Сергей Собянин.

Всего российские силы ПВО уничтожили за ночь 10 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Градоначальник отметил, что созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.