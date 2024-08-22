ПВО ВС РФ сбили 28 БПЛА над шестью регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 22 августа над шестью регионами России, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов ликвидировали над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА – над Ростовской, 4 беспилотника – над Белгородской, 2 – над Воронежской и по одному дрону уничтожили над Брянской и Курской областями.

В ночь на 21 августа произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности средства ПВО уничтожили за ночь 10 БПЛА, летевших в направлении столицы. По словам мэра, в настоящее время ситуация с атаками находится на контроле.