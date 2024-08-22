Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие российской группировки войск "Север" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

Он уточнил, что потери украинских войск при этом составили до 100 военных, две гаубицы Д-30, гаубица Д-20 и три автомобиля.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, за сутки ВС РФ нанесли поражение войскам 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка ДНР.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО.