Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" военнослужащим, получившим звание Героя России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Речь идет о медали "Золотая Звезда" и именном огнестрельном оружии. Министр отметил верность присяге и Родине награжденных военных. Он поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение должностных обязанностей. По его словам, президент Российской Федерации по достоинству оценил их заслуги.

"Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", – заявил Белоусов.

В апреле Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, наградил аналогичной медалью командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева. По его словам, заслуги Мордвичева уже оценила вся страна.