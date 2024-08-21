Медведев заявил, что Россия могла попасть в переговорный капкан

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До атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область Россия могла попасть в переговорный капкан, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик пояснил, что речь идет о ранних ненужных переговорах о мире с неясными перспективами и последствиями, предложенных международным сообществом и навязанных киевскому режиму.

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага", – заявил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что в связи с нападением на Курскую область у Украины и ее "хозяев" будет значительно больше бессмысленных трат, больше подбитой военной техники и радикально больше гробов.

Ранее Медведев пообещал самые разные последствия для руководства Киева после атаки на Курскую область. Политик подчеркнул, что за свои действия Вооруженные силы Украины понесут заслуженное наказание.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются боестолкновения между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих за время боев на курском направлении. Кроме того, украинские формирования лишились 58 танков.

Войска РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области, отметил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными.