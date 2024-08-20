Путин заявил, что РФ победит неонацистов и не даст им уйти от наказания

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Россия победила террористов на Кавказе и одержит верх над неонацистами в Донбассе, заверил Владимир Путин в рамках встречи с "Матерями Беслана".

"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области либо в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьемся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом", – подчеркнул он.

Все преступники понесут наказание, пообещал президент.

Сотрудники органов следствия России в условиях СВО собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов на освобожденных территориях, отметил ранее Путин.

У тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей и сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет, добавил президент. По его словам, их ожидает лишь неотвратимое и справедливое возмездие.

