Путин возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1 в Беслане, где произошел теракт

Владимир Путин приехал в Беслан, где впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу и мемориал "Город ангелов", созданный в память о погибших. Президент возложил цветы к "Древу скорби".

Сейчас школа представляет собой мемориальный комплекс. Спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде. На его стенах размещены фотографии погибших.

Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания. На улице установлена мемориальная доска с именами всех жертв теракта. В этом году трагедии 20 лет.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в городской школе № 1. Учеников школы и преподавателей взяли в заложники, не давали им воду и еду в течение трех дней. В результате трагедии погибли 334 человека, из которых 186 были детьми.

Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев. Во время операции спецслужбы ликвидировали 31 боевика.

С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

В декабре 2019 года Путин назвал трагедию в Беслане личной болью на всю жизнь.

