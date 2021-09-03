Светлана Разворотнева призвала россиян сплотиться в борьбе с терроризмом

Фото: Екатерина Бибикова

Член экспертного совета и помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в митинге памяти жертв терактов у Театрального центра на Дубровке, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Выступая после церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам "Норд-Оста", Разворотнева призвала граждан сплотиться в борьбе с терроризмом, который сегодня является одной из главных угроз мировой безопасности.

"Свыше двух тысяч россиян стали жертвами более чем 70 террористических актов, совершенных в период с 1999 по 2006 год. Взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, в Буйнакске и Волгодонске, захват театра на Дубровке и школы в Беслане – задачей террористов было устрашение россиян, ослабление нашего духа. Но добиться этого им не удалось", – сказала общественница.

Она отметила, что борьба с терроризмом стала важнейшей задачей государства. Благодаря сосредоточению усилий в данном направлении спецслужбам и правоохранителям удалось значительно снизить террористическую активность на территории России, однако избавить страну от данной проблемы может только единство всех граждан, уверена Разворотнева.

"В эти дни весь мир и Россия выражает свое сочувствие и солидарность семьям, потерявшим в терактах близких. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в террористических актах, направленных против россиян, против мирного населения и, самое страшное, против детей. Наша общая задача – не допустить повторения этих событий", – заявила она.

Также 3 сентября в Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане. В день 17-й годовщины трагических событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов и игрушек к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане".