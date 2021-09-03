Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:09

Светлана Разворотнева призвала россиян сплотиться в борьбе с терроризмом

общество безопасность

Фото: Екатерина Бибикова

Член экспертного совета и помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в митинге памяти жертв терактов у Театрального центра на Дубровке, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Выступая после церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам "Норд-Оста", Разворотнева призвала граждан сплотиться в борьбе с терроризмом, который сегодня является одной из главных угроз мировой безопасности.

"Свыше двух тысяч россиян стали жертвами более чем 70 террористических актов, совершенных в период с 1999 по 2006 год. Взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, в Буйнакске и Волгодонске, захват театра на Дубровке и школы в Беслане – задачей террористов было устрашение россиян, ослабление нашего духа. Но добиться этого им не удалось", – сказала общественница.

Она отметила, что борьба с терроризмом стала важнейшей задачей государства. Благодаря сосредоточению усилий в данном направлении спецслужбам и правоохранителям удалось значительно снизить террористическую активность на территории России, однако избавить страну от данной проблемы может только единство всех граждан, уверена Разворотнева.

"В эти дни весь мир и Россия выражает свое сочувствие и солидарность семьям, потерявшим в терактах близких. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в террористических актах, направленных против россиян, против мирного населения и, самое страшное, против детей. Наша общая задача – не допустить повторения этих событий", – заявила она.

Также 3 сентября в Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане. В день 17-й годовщины трагических событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов и игрушек к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане".

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать