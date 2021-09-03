Матвиенко заявила о готовности РФ бороться с терроризмом за пределами страны

13:02
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Россия готова бороться с терроризмом не только на своей территории, но и в любой точке мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
"Российское общество консолидировано в деле бескомпромиссного истребления террора во всех его формах, выражает готовность искоренять ростки этого зла не только на собственной территории, но и в любой точке земного шара", – отметила спикер верхней палаты российского парламента.
Российские силовые ведомства оперативно нейтрализуют все очаги терроризма внутри страны и в то же время участвуют в соответствующих операциях за рубежом, действуя при этом в рамках международного права, отметила Матвиенко.
Она также напомнила, что Россия неоднократно становилась жертвой террора, и подчеркнула, что никакие идеологические или политические мотивы не могут служить оправданием для жестокости в отношении мирных граждан. По ее словам, добиться успехов в борьбе с международным терроризмом можно только в условиях скоординированной работы мировых профильных ведомств и решительных совместных действий.
"Воздаем должное мужеству и доблести сотрудников правоохранительных органов, отдавших жизни в противостоянии с этим бесчеловечным явлением", – заключила сенатор.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).
По данным правоохранителей, злоумышленники вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению террористических преступлений.
ФСБ задержала более 20 членов террористической ячейки в 3 регионах страны
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