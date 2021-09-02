Социальный видеоролик выпустили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Видео: сайт столичной Антитеррористической комиссии

Аппарат Антитеррористической комиссии подготовил видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Видеопроект затрагивает вопрос общественной опасности явлений терроризма на примере трагических событий, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана. Они напрямую связаны с установлением памятной даты в России – Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Видео снято для использования в рамках информационно-просветительских мероприятий для подрастающего поколения, направленных на разъяснение сущности терроризма, содействие формированию терпимости и профилактику межнациональной розни, воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих людей.

Ранее стало известно, что традиционная акция памяти жертв трагедии в Беслане пройдет в Москве и Московской области 3 сентября. Также состоится возложение цветов на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области – у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России.