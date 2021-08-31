Традиционная акция памяти жертв бесланской трагедии пройдет в Москве 3 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Традиционная акция памяти жертв трагедии в Беслане пройдет в Москве и Московской области 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"3 сентября 2021 года в день 17-й годовщины трагических событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье (улица Солянка, дом 5/2) в 12:20 состоится панихида по погибшим. В 13:00 на площади перед храмом пройдет церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта", – говорится в сообщении.

Также памятное мероприятие пройдет в музее-усадьбе Мураново Пушкинского района Московской области – на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. В память о погибших в бесланской трагедии детях там служат заупокойную литию.

3 сентября также пройдут возложения на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области – у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм.

В прошлом году в Москве в память о жертвах теракта в Беслане выпустили в небо 334 белых шара. Столько жизней унесла трагедия 16 лет назад, когда террористы захватили местную школу. Траурные мероприятия прошли в храме на Солянке. Каждый год 3 сентября там собираются бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим, а также сотни неравнодушных людей.