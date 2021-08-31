Традиционная акция памяти жертв бесланской трагедии пройдет в Москве 3 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Традиционная акция памяти жертв трагедии в Беслане пройдет в Москве и Московской области 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.
"3 сентября 2021 года в день 17-й годовщины трагических событий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье (улица Солянка, дом 5/2) в 12:20 состоится панихида по погибшим. В 13:00 на площади перед храмом пройдет церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта", – говорится в сообщении.
Также памятное мероприятие пройдет в музее-усадьбе Мураново Пушкинского района Московской области – на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. В память о погибших в бесланской трагедии детях там служат заупокойную литию.
3 сентября также пройдут возложения на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области – у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России.
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм.
В прошлом году в Москве в память о жертвах теракта в Беслане выпустили в небо 334 белых шара. Столько жизней унесла трагедия 16 лет назад, когда террористы захватили местную школу. Траурные мероприятия прошли в храме на Солянке. Каждый год 3 сентября там собираются бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим, а также сотни неравнодушных людей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: