В Ливане вспоминают жертв мощного взрыва в морском порту Бейрута

4 августа в Ливане день траура. В Бейруте проходят акции памяти. Год назад в порту Бейрута прогремело несколько мощных взрывов. Один из них был эквивалентен землетрясению в 4,5 балла. Сдетонировал многотонный груз аммиачной селитры. Толчки ощущались в Сирии, Израиле, Турции и на Кипре.

Главный порт в Ливане и прилегающие к нему кварталы за считанные секунды превратились в руины. Тогда погибло более 200 человек. Свыше 6 тысяч человек получили различные травмы. По делу о взрыве арестовали более 30 человек, в том числе бывший директор порта и начальник таможенной службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.