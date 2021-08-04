В здании кабмина Украины началась спецоперация

11:15
Фото: телеграм-канал "Политика страны"
В здании кабмина Украины полицейские начали спецоперацию. С мужчиной, угрожающим взорвать гранату, ведут переговоры. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. На месте работают правоохранители и спасатели. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении.
По данным телеканала "Украина 24", мужчина является ветераном силовой операции в Донбассе.
В среду утром неизвестный с гранатой зашел в здание украинского кабмина и начал угрожать, что здание захвачено. Из здания правительства эвакуировали сотрудников.
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