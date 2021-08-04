Неизвестный угрожает взрывом в здании кабмина Украины

Фото: телеграм-канал "Политика страны"

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании украинского кабмина, передает телеканал "Украина 24".

"Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату", – сообщили в эфире.

По информации телеканала, мужчина заявил, что живым из здания не уйдет.

Из здания правительства эвакуировали сотрудников. Спецподразделение правоохранителей готовится к штурму. Подробности происшествия уточняются.

В июне 2021 года похожий инцидент произошел в Казани. Местный житель угрожал взрывом в квартире жилого дома. По данным источников, мужчина страдал от психических заболеваний. В отношении его позднее было возбуждено уголовное дело.