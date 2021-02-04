В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в соседей

18:37
Фото: СК РФ по Ставропольскому краю
Суд в Ставрополе приговорил к 13 годам колонии мужчину, бросившего гранату во двор к соседям. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств"), частью 2 статьи 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества"), пунктом "в" частью 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), частью 3 статьи 30, подпунктов "а", "в", "е", "и" частью 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, житель поселка Приэтокского Александр Тупаев вечером 10 мая 2020 года бросил ранее найденную им гранату во двор к шумевшим соседям. От взрыва получили телесные повреждения 19 человек, включая двоих малолетних детей.
Сразу после случившегося Тупаева попытался задержать сосед, однако тот ударил мужчину ножом.
"Приговором суда Тупаеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в СК.
Ранее столичная полиция проводила проверку после взрыва гранаты на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Неизвестный злоумышленник в маске кинул в людей гранату, в результате произошедшего пострадали два человека.
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