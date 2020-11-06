На Ставрополье будут судить бросившего гранату шумным соседям

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, рассмотрит суд Ставропольского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Уточняется, что из-за взрыва пострадали 19 человек.

"Материалы уголовного дела направлены в Георгиевский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Взрывное устройство сработало во дворе жилого дома в поселке Приэтокском в Ставропольском крае. По версии следствия, мужчина, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся соседям, бросил через забор взрывное устройство. Все пострадавшие были доставлены в больницу.