Уголовное дело завели после взрыва в машине в Волгограде

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в машине в Волгограде. По данным следствия, взрыв неизвестного боеприпаса произошел в тот момент, когда 69-летний местный житель сел за руль автомобиля.

Предполагается, что в авто взорвалась ручная граната, передает РИА Новости.

Отмечается, что пострадавший в результате происшествия гражданин был доставлен в реанимацию.

О том, что в одном из припаркованных автомобилей в Волгограде сработало взрывное устройство, стало известно в понедельник вечером. Сообщалось об одном пострадавшем в результате случившегося.