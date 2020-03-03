Взрыв газа произошел в жилом доме в Самаре

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме. Двух человек извлекли живыми из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Извлечены две женщины. Таким образом, число пострадавших увеличилось до семи. Трое из них – дети", – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время под завалами никого не осталось.

По предварительной информации, в двухэтажном здании взорвался газовый котел, что привело к обрушению конструкций. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее взрыв произошел в жилой квартире в Петербурге. Он случился на третьем этаже в двухкомнатной квартире на улице Замшиной. Предполагалось, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. По другой версии, взорвался порох во время перезарядки ружья.