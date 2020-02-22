Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Ростовом

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Ростовской области произошел хлопок газа в трехэтажном жилом доме. Инцидент случился в городе Азов, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Также сообщается о двоих пострадавших.

После взрыва из здания были эвакуированы 49 человек. В настоящее время все доставлены в пункты временного размещения.

Ранее на заводе под Орлом погибли 5 человек. Хлопок газовоздушной смеси прогремел в строящемся цехе, который занимается изготовлением резиновых изделий. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".