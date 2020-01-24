Хлопок газа случился в жилом доме в Свердловской области

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Хлопок газа случился в жилом пятиэтажном доме в городе Каменск-Уральский Свердловской области. В результате происшествия пострадала женщина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Уточняется, что хлопок газа произошел в 4:50 (2:50 по московскому времени) в однокомнатной квартире. По имеющейся информации, возгорания не последовало.

"В результате ЧП в местную больницу №2 госпитализирована собственница жилья, местная жительница, гражданка Газизова 1964 года рождения, неработающая, с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение", – рассказал Горелых.

От хлопка газа оказались выбиты два окна в квартире. Кроме того, произошло частичное разрушение одной из стен, которая не являлась несущей. Уточняется, что угроза разрушения дома отсутствует. По предварительной версии, хлопок случился по причине неосторожного обращения с газовым оборудованием.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники МЧС, а также работники медицинских служб. Из здания были эвакуированы 35 человек, из них 6 детей.

Отмечается, что в данный момент ведется осмотр всех помещений. На это время газовое оборудование дома было перекрыто.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.