Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне Пятигорска

Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ"

Два человека погибли из-за взрыва бытового газа на пивоварне в Пятигорске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории частной пивоваренной компании в Пятигорске. По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. В результате взрыва была частично разрушена хозяйственная постройка.

Позднее спасатели обнаружили тела двух погибших, которые "были заняты на производстве". При этом уточняется, что к газовым сетям пивоварня не должна была быть подключена, поскольку разрешение на подключение она не получала.

В октябре на территории пивоварни "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали, другой отказался ехать в больницу. Об этом сообщил представитель компании Алексей Коломенцев.

