Музей пива откроют на территории бывшего Бадаевского завода

Фото: stroi.mos.ru

Музей истории пива с собственной пивоварней откроется на территории бывшего Бадаевского завода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта развития территорий завода Capital Group.

Музей разместится в здании пивоварни, которое воссоздадут по историческим документам. Раньше в нем варили пиво Трехгорного пивоваренного товарищества.

В здании пивоварни появится дегустационный зал. В экспозицию музея войдут исторические артефакты, которые обнаружат при проведении реставрационных работ.

На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода построят многофункциональный жилой комплекс общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Он будет поднят над землей на 35-метровых сваях.

Также планируется отреставрировать исторические первый и третий корпуса и воссоздать по чертежам второй корпус. Там же появится парк площадью 4 гектара.

Ранее сообщалось, что в одном из корпусов бывшего Бадаевского завода могут разместить баню.

Трехгорный (Бадаевский) пивоваренный завод – одно из старейших пивоваренных предприятий России. Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века.

Первые солодовни были построены в 1875-1876 году по проекту архитектора Августа Вебера. Предприятие вывели из эксплуатации в 2006 году.