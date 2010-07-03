Баню могут разместить в одном из корпусов бывшего Бадаевского завода

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода отреставрируют более 40 тысяч квадратных метров зданий.

"Мы уже 2,5 года работаем с заказчиком, с департаментом культурного наследия, с реставраторами. Это (реставрация. – Прим. ред.) важная часть проекта, здания действительно будут жить новой жизнью и нас радовать", – цитирует Агентство "Москва" партнера архитектурного бюро Herzog & de Meuron Ольгу Большанину.

По ее словам, в одном из корпусов завода могут разместить баню.

"Частью третьего корпуса является здание элеватора, очень важная часть ансамбля, элегантная и монолитная. Очень интересный объем, практически без окон, мы его полностью сохраняем. И нам хотелось найти функцию, которая бы вписывалась в объем и не требовала бы много освещения. Мы предложили высечь часть центральных цилиндров и создать там настоящую русскую баню", – указала Большанина.

Трехгорный (Бадаевский) пивоваренный завод – одно из старейших пивоваренных предприятий России. Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века. Первые солодовни на этой территории были построены в 1875-1876 году по проекту архитектора Августа Вебера. Предприятие было выведено из эксплуатации в 2006 году.

Площадь нового строительства составит порядка 100 тысяч квадратных метров. Площадь всего участка в общей сложности составляет порядка 6 гектаров.

В одном из исторических зданий планируется воссоздать небольшую пивоварню. Другое здание реорганизуют под культурно-досуговый центр, где могут расположиться фермерский рынок и коворкинг пространства. Ансамбль дополнит новое строение с современным беспрецедентным архитектурным решением в столице: здание на колоннах возвысится над землей на 35 метров.

Проект застройки также подразумевает реконструкцию столичной набережной Тараса Шевченко, которая станет главной точкой притяжения жителей района. Также планируется создать здесь парк с полянами и лесными рощами.

