Баню могут разместить в одном из корпусов бывшего Бадаевского завода

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода отреставрируют более 40 тысяч квадратных метров зданий.
"Мы уже 2,5 года работаем с заказчиком, с департаментом культурного наследия, с реставраторами. Это (реставрация. – Прим. ред.) важная часть проекта, здания действительно будут жить новой жизнью и нас радовать", – цитирует Агентство "Москва" партнера архитектурного бюро Herzog & de Meuron Ольгу Большанину.
По ее словам, в одном из корпусов завода могут разместить баню.
"Частью третьего корпуса является здание элеватора, очень важная часть ансамбля, элегантная и монолитная. Очень интересный объем, практически без окон, мы его полностью сохраняем. И нам хотелось найти функцию, которая бы вписывалась в объем и не требовала бы много освещения. Мы предложили высечь часть центральных цилиндров и создать там настоящую русскую баню", – указала Большанина.
Трехгорный (Бадаевский) пивоваренный завод – одно из старейших пивоваренных предприятий России. Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века. Первые солодовни на этой территории были построены в 1875-1876 году по проекту архитектора Августа Вебера. Предприятие было выведено из эксплуатации в 2006 году.
Площадь нового строительства составит порядка 100 тысяч квадратных метров. Площадь всего участка в общей сложности составляет порядка 6 гектаров.
В одном из исторических зданий планируется воссоздать небольшую пивоварню. Другое здание реорганизуют под культурно-досуговый центр, где могут расположиться фермерский рынок и коворкинг пространства. Ансамбль дополнит новое строение с современным беспрецедентным архитектурным решением в столице: здание на колоннах возвысится над землей на 35 метров.
Проект застройки также подразумевает реконструкцию столичной набережной Тараса Шевченко, которая станет главной точкой притяжения жителей района. Также планируется создать здесь парк с полянами и лесными рощами.
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