Набережную затона Новинки в Москве реконструируют

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Через затон Новинки на территории бывшего завода ЗИЛ будет возведен автомобильный мост, а прибрежная территория будет благоустроена. Об этом говорится на официальном портале Стройкомплекса Москвы.

"Территория вдоль реки после реконструкции станет комфортной зоной для отдыха москвичей", – сказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Мост свяжет территорию ЗИЛ с проспектом Андропова. После реконструкции москвичи смогут дойти пешком или доехать на велосипеде от затона Новинки до первого в России крытого парка развлечений "Остров мечты".

По словам Бочкарева, новые набережные ЗИЛа, по поручению Сергея Собянина, будут построены со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать пространство для отдыха и прогулок.

На территории бывшего завода ЗИЛ реализуется самый масштабный в Москве проект реновации промышленной зоны. Общая площадь застройки завода и прилегающих территорий будет достигать 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнили специалисты.

Ранее стало известно, что всего до конца 2019 года будут построены четыре автомобильных моста через Москву-реку и Сетунь: помимо объекта в Кожуховском затоне, это два моста через реку Сетунь в районе Раменки и мост, который возводят в рамках строительства Северо-Западной хорды – он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мневники.

В ближайшие годы в Москве также приведут в порядок 150 километров набережных, говорил Сергей Собянин. На этот год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.

